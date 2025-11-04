  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kabusun boyutu her geçen gün büyüyor: Bir ülke çamurlu suların altında yok oldu!

Yağmurun sele, selin felakete dönüştüğü Vietnam'da ölü sayısı artıyor

Vietnam'ın orta kesiminde geçtiğimiz hafta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Kaynak: DHA / İHA
Yağmurun sele, selin felakete dönüştüğü Vietnam'da ölü sayısı artıyor - Resim: 1

Vietnam, şiddetli yağışların yol açtığı felaketle mücadele ediyor. 

1 / 36
Yağmurun sele, selin felakete dönüştüğü Vietnam'da ölü sayısı artıyor - Resim: 2

Ülkenin orta kesiminde yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 

2 / 36
Yağmurun sele, selin felakete dönüştüğü Vietnam'da ölü sayısı artıyor - Resim: 3

Yetkililer, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. 

3 / 36
Yağmurun sele, selin felakete dönüştüğü Vietnam'da ölü sayısı artıyor - Resim: 4

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu (VDDMA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 37 ölüm Hue, Da Nang şehirleri ile Lam Dong ve Quang Tri eyaletlerinde gerçekleşti.

4 / 36