Yağmurun sele, selin felakete dönüştüğü Vietnam'da ölü sayısı artıyor
Vietnam'ın orta kesiminde geçtiğimiz hafta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
Kaynak: DHA / İHA
Vietnam, şiddetli yağışların yol açtığı felaketle mücadele ediyor.
1 / 36
Ülkenin orta kesiminde yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
2 / 36
Yetkililer, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
3 / 36
Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu (VDDMA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 37 ölüm Hue, Da Nang şehirleri ile Lam Dong ve Quang Tri eyaletlerinde gerçekleşti.
4 / 36