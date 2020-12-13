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  3. 13 Aralık 2020 23:06

Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Yaka köyü mevkiinde bulunan Yaka Kanyonu; şelaleler, zengin bitki örtüsü, kuş ve bazı hayvan türleri, renk renk kelebekler ve doğal alanlarıyla ilgi çekiyor.

Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

Aksu sınırları içerisinde yer alan Aksu- Yenişarbademli kara yolu üzerinde bulunan Yaka köyünün 4,5 kilometre güneyindeki Yaka Kanyonu her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip.

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Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

Toplam uzunluğu yaklaşık 4 kilometre, genişliği ise 2 metre arasında olan Yaka Kanyonu'nda sarp ve yalçın kayalıkların duvar yüksekliği ise 30 metreden başlayıp 100 metreyi geçiyor. 

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Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

İçerisinde birçok şelale ve doğal havuzlar bulunan, zengin bitki örtüsünün yer aldığı kanyonda birçok kuş ve bazı hayvan türleri ile birlikte mevsiminde rengarenk kelebekler de görülebiliyor.

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Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

Genellikle kanyona giriş Melikler Yaylası'nın hemen alt kısmından yapılıyor. 

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