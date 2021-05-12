Yakaladığı balığın ağzını açınca gözlerine inanamadı

''GÖZ GÖZE GELDİĞİMİZ AN DEHŞETE KAPILDIM''

"Bir deniz bilimcisi olarak ve küçük yaşlardan beri balık avladığım için, balıklar ve köpekbalıkları üzerinde yaşayan parazitleri görüyordum." diyen Marx, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu özel dil yiyen bit türü sadece marangoz balıklarını ev sahibi olarak kullanıyor ve yıllardır bilim adamlarından kaçıyor. Bu mavi gözlü uzaylının bana baktığını gördüğüm an dehşete kapıldığımı söylemeliyim. Yavaşlamamıza ve etrafımıza bakmamıza izin verdiğimizde, doğa bize tüm sihrini açığa çıkarır."