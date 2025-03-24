Yakalanan dilencilerin kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı

Adana'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda bir kadının paraları çorabından çıkarken, bir başka dilencinin ise "Ben sıcak tahin almaya çıktım. O para tahin parası" diyerek kendini savunmaya çalışması dikkat çekti. Dilencilerin çocukları kullandığını ancak bazılarının kucağındaki çocukların kendi çocukları bile olmadığına vurgu yapan Zabıta Amiri Seyfettin Yılmaz, "Adeta dilenmek için çocuk dahi kiralıyorlar" dedi.