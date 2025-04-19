Yakılan Afgan madenci davasında gerekçeli karar açıklandı
Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu madenci V.N.'nin (50) ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.
77 sayfalık gerekçeli kararda; V.N.'nin kasıtlı bir eylemle öldürüldüğüne dair kesin ve inandırıcı delilin olmadığı belirtildi. Yaşayıp yaşamadığı hususunda 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği alınan ifadeler doğrultusunda iş kazası sonucu olay yerinde öldüğünün kabul edilmesi gerektiği aktarıldı. Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu V.N.'ye ait olduğu belirlendi. Otopside V.N.'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. V.N.'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri H.K. (46), E.G. (34) ve H.K.'ün kuzeni A.A. (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddianamede sanıkların 'olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri ifade edilerek 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları istendi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, V.N.'nin iş kazasında öldüğü kabul edilerek 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlarından ocak sahipleri H.K. ve E.G.'na 5 yıl 8 ay, cesede çakmak çakan A.A.'a 'Delilleri karartma' suçundan 4 yıl 6 ay, S.K. ve E.D.'ye aynı suçtan 2 yıl, A.Ç.'ye de aynı suçtan fiil sonrası davranışları dikkate alınarak takdiri indirimli 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. H.K., E.G. ve A.A.'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.
11 Nisan'da görülen karar duruşmasının ardından 13 Nisan'da mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. 77 sayfalık gerekçeli kararda; dosya içerisindeki deliller ve ifadeler tartışılırken, benzer eylemlere ilişkin Yargıtay kararları yer aldı. Gerekçeli kararda; V.N. ile sanıklar arasında husumet bulunmadığı, böbreğin alındığı iddialarına ilişkin alınan raporlarda yanma neticesinde organların birbirine yapıştığının tespit edildiği, sanıkların V.N.'yi öldürmelerini gerektirir sebep bulunmadığı, V.N.'nin kasıtlı bir eylemle öldürüldüğüne dair kesin ve inandırıcı delilin olmadığı belirtildi.
Kararda, V.N.'nin kesin ölüm anının bilimsel olarak tespitinin mümkün olmadığı, yaşayıp yaşamadığı hususunda 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği alınan ifadeler doğrultusunda iş kazası sonucu olay yerinde öldüğünün kabul edilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca Afgan madencinin battaniye ile aracın bagajına yüklendiği esnada ölü kabul edilmesi gerektiği belirtildi.