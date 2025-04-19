Yakılan Afgan madenci davasında gerekçeli karar açıklandı

77 sayfalık gerekçeli kararda; V.N.'nin kasıtlı bir eylemle öldürüldüğüne dair kesin ve inandırıcı delilin olmadığı belirtildi. Yaşayıp yaşamadığı hususunda 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği alınan ifadeler doğrultusunda iş kazası sonucu olay yerinde öldüğünün kabul edilmesi gerektiği aktarıldı. Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu V.N.'ye ait olduğu belirlendi. Otopside V.N.'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. V.N.'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri H.K. (46), E.G. (34) ve H.K.'ün kuzeni A.A. (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.