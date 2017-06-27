Yakışıklılığı ülkede olay oldu !
Pakistan'da tıp eğitimi alan ve çalışmak için ABD'nin yolunu tutan Rehan Munir New York'ta kalabileceği bir daire için ilan verdi. Ancak Munir neye uğradığını şaşırdı çünkü verdiği ilan bir anda binlerce paylaşıldı.
Bunun sebebi Rehan Munir'in yakışıklılığıydı. Daha önce Pakistan'da reklamlarda da oynayan 26 yaşındaki doktor Facebook'ta ev bulma platformuna "Profesyonel, samimi ve yaşaması kolay biriyim.
Benim için temizlik en öncelikli şey" yazdı. Ayda 600 dolara ev aradığını belirten Munir'in ilanı kısa sürede yayıldı.