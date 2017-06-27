  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Haziran 2017 13:05

Yakışıklılığı ülkede olay oldu !

Yakışıklılığı ülkede olay oldu !

Pakistan'da tıp eğitimi alan ve çalışmak için ABD'nin yolunu tutan Rehan Munir New York'ta kalabileceği bir daire için ilan verdi. Ancak Munir neye uğradığını şaşırdı çünkü verdiği ilan bir anda binlerce paylaşıldı.

 

1/ 13
Yakışıklılığı ülkede olay oldu !

Bunun sebebi Rehan Munir'in yakışıklılığıydı. Daha önce Pakistan'da reklamlarda da oynayan 26 yaşındaki doktor Facebook'ta ev bulma platformuna "Profesyonel, samimi ve yaşaması kolay biriyim.

2/ 13
Yakışıklılığı ülkede olay oldu !

Benim için temizlik en öncelikli şey" yazdı. Ayda 600 dolara ev aradığını belirten Munir'in ilanı kısa sürede yayıldı.

 

3/ 13
Yakışıklılığı ülkede olay oldu !

Genç kadınlar Munir'e kendi evinde bedava kalma tekliflerinde bulundu. Onlarca tepki alan ilanın ardından şaşkına dönen Munir "İlanı verdim ertesi gün uyandığımda ilanımın altında pek çok mesaj vardı.

 

4/ 13