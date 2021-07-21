Yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi
İstanbul Arnavutköy'de yakıtı biten İETT otobüsü trafiği durma noktasına getirdi.
Dün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki duraktan yolcularını alan Cevatpaşa-Taksim seferini yapan 32T nolu İETT otobüsü, Arnavutköy çıkışında, yakıtı bitince yol ortasında durmak zorunda kaldı.
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Yaklaşık 1 saat boyunca yakıt ikmali bekleyen otobüs, yolu kapatınca Arnavutköy'den çıkmak isteyen araç sürücüleri uzun kuyruklar oluşturdu.
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İETT otobüsündeki yolcular ise başka otobüslere bindirilerek sorun çözülmeye çalışıldı.
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