Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte 2025 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK rakamlarına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayılarıyla birlikte vatandaşların araç alırkenki tercih ettikleri yakıt türü, renk ve vites tipi de belli oldu...
Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Türkiye'de 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.
Aralık ayında 248 bin 205 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %59,3'ünü otomobil, %23,6'sını motosiklet, %12,9'unu kamyonet, %1,9'unu traktör, %1,2'sini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %35,5 arttı
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde %53,3, kamyonette %37,5, traktörde %26,8, minibüste %19,2, özel amaçlı taşıtta %10,3, motosiklette %6,8, otobüste %3,3 ve kamyonda %2,9 arttı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,9 arttı
Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %84,1, kamyonette %49,6, otomobilde %35,3 artarken motosiklette %38,1, traktörde %33,2, minibüste %29,0, kamyonda %26,0 ve otobüste %2,3 azaldı.