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  3. 10 Nisan 2018 10:19

Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

Kaza sonrası temeli sarsılan, duvarlarında ağır hasar bulunan yalının denize doğru kaydığı tespit edildi.

Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

Öte yandan kaza sonrası CHP'li Meclis üyeleri yandaki iki restoranın kazık çakarak denize doğru büyütüldüğü belirtti, suç duyurusunda bulundu.


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Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

İstanbul Boğazı'nda cumartesi günü Malta bayraklı, Vitaspirit adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'yla ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip dün inceleme başlattı.


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Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

Kaza sonrası temeli sarsılan, duvarlarında ağır hasar bulunan yalının denize doğru kaydığı tespit edildi.


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Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

Ayrıca yalının restoran tarafında bulunan taşıyıcı duvarlarında eğilmeler belirlendi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalı sahiplerine kayma ve yıkılmalara karşı önlem alınması için çalışma izni verdi.


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