Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...
Kaza sonrası temeli sarsılan, duvarlarında ağır hasar bulunan yalının denize doğru kaydığı tespit edildi.
Öte yandan kaza sonrası CHP'li Meclis üyeleri yandaki iki restoranın kazık çakarak denize doğru büyütüldüğü belirtti, suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Boğazı'nda cumartesi günü Malta bayraklı, Vitaspirit adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'yla ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip dün inceleme başlattı.
Kaza sonrası temeli sarsılan, duvarlarında ağır hasar bulunan yalının denize doğru kaydığı tespit edildi.