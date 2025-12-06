Yalnız yaşadığı evde, elleri bağlı, doğal gaz açık, asılı halde ölü olarak bulundu
İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitedeki dairede 46 yaşında olduğu tespit edilen bir kişi elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi, haber alamadığı C.Y. (46)'ın yanlız yaşadığı evine gitti. Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı. Çilingirle eve girilince, Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri kontrollerinde C.Y.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cezane Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
