Yalnız yaşayan genç kadın evinde asılı halde bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evinde odanın kapısına elektrik kablosuyla asılı halde bulundu.
Kaynak: İHA
Olay, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın çatı katında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak yalnız yaşayan E.A.'dan (31) arkadaşları bir süre haber alamadı.
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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kadının evine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen ekipler, genç kadını evin odasının kapısına elektrik kablosu ile asılı halde buldu.
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Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından E.A.'nın cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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