  4. Yalova'da ''kör nokta'' faciası: Yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti

Yalova'da ''kör nokta'' faciası: Yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti

Yalova'da minibüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki adam, kamyonun altında kalarak can verdi.

Kaynak: DHA
Yalova'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ü. (75), trafik ışıklarında bekleyen kamyonun kör noktasından geçmek isterken aracın altında kaldı. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden kamyonun ezdiği yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde meydana geldi. Çınarcık'tan gelen minibüsten durağa yaklaşık 20 metre kala inen H.Ü., yolun karşısına geçmek istedi. 

Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen O.S. (35) yönetimindeki kamyonun iddiaya göre kör noktasından koşarak geçmeye çalışan Ü., yeşil ışığın yanması ile hareket eden aracın altında kaldı. 

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, H.Ü.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ü.’nün cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. O.S. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

