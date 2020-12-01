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  3. 01 Aralık 2020 16:57

Yalova'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 10 yaralı

Yalova'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

Yalova'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Yalova-İzmit kara yolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Aslan Çobantürk’ün (55) idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

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Yalova'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 10 yaralı

Önce kırmızı ışıkta duran araçlara çarpan otomobil ardından da karşı şeride geçerek, burada seyir halindeki araçlarla çarpıştı. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

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Yalova'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 10 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 8 kişinin tedavisi olay yerinde ayakta yapıldı.

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Yalova'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 10 yaralı

Diğer 3 yaralı ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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