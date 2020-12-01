Yalova'da ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 10 yaralı
Yalova'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Yalova-İzmit kara yolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Aslan Çobantürk’ün (55) idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Önce kırmızı ışıkta duran araçlara çarpan otomobil ardından da karşı şeride geçerek, burada seyir halindeki araçlarla çarpıştı. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1’i ağır 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 8 kişinin tedavisi olay yerinde ayakta yapıldı.