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Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bir rögardan mavi renkli su taştı. Suyun ilk belirlemelere göre gıda boyasından kaynaklandığı tespit edildi.

Kaynak: İHA
Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü - Resim: 1

Yalova'da etkili olan yağışların ardından Taşköprü beldesinde bir rögardan taşan mavi su vatandaşlar tarafından görüntülendi. 

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Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü - Resim: 2

Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan mavi su taşkınıyla ilgili Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yalova AFAD ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

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Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü - Resim: 3

Konuyla ilgili Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, rögardan taşan mavi renkli suyun gıda renklendiricisi olduğu bildirildi.

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Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü - Resim: 4

Bölgedeki bir kimya firmasının depolama alanında açıkta bulunan "Brilliant Blue" adlı renklendiricinin yağmur sonrası kanalizasyona karıştığı ve bu nedenle de mavi renkli su taşkınının yaşandığı öğrenildi.

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