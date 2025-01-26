Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bir rögardan mavi renkli su taştı. Suyun ilk belirlemelere göre gıda boyasından kaynaklandığı tespit edildi.
Kaynak: İHA
Yalova'da etkili olan yağışların ardından Taşköprü beldesinde bir rögardan taşan mavi su vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan mavi su taşkınıyla ilgili Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yalova AFAD ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.
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Konuyla ilgili Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, rögardan taşan mavi renkli suyun gıda renklendiricisi olduğu bildirildi.
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Bölgedeki bir kimya firmasının depolama alanında açıkta bulunan "Brilliant Blue" adlı renklendiricinin yağmur sonrası kanalizasyona karıştığı ve bu nedenle de mavi renkli su taşkınının yaşandığı öğrenildi.
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