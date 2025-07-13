Yalova'da tepki çeken hayvan besleme yasağı

Beldede işi ticarete döken vatandaşların da oluğunu kaydeden Canbay, şunları kaydetti:

"Kuluçka makinası alıp çoğaltmaya ve bu işin ticaretini yapmaya başlamışlar. Biz de bunların önüne geçmek istedik. Şansızlığımız şu, iklim yasasının çıktığı güne anonsun denk gelmesi. Bu işlemlere 20 Haziran'da başladık. Tek tek evler gezildi, tespitleri yapılıp tutanakları tutuldu. Daha düzenli hale gelebilmesi için uyarılar yapıldı. Bunun sonucunda insanlar 'artık kümes hayvanlarını da katledecekler' dedi. Subaşı Belediyesi olarak sokak hayvanlarıyla ilgili yasa çıktığında da ilk işlem yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Bizim barınağımız belki Yalova'nın en güzel barınaklarından bir tanesi. Biz sokak hayvanlarına zarar vermedik. Tam tersine insanlardan zarar görmemesi adına bir araya toplayıp daha güzel bir alan oluşturup çalışıp bakımlarını yaptık. Bunda da aynı. İnsan sağlığı açısından zarar verecek bir olaydı. Maalesef şöyle bir kötü durum oluştu, insanlar bunu yaparken iyi tarafından bakıp günde 1-2 tane yumurta alacağız yiyeceğiz evet bunlar güzel bir şey, köy yerlerinde normaldir. Öyle bir duruma geldi ki apartmanlar pirelenmeye başladı. İnsanlar bundan rahatsız. Aşırı derecede koku oluşmaya çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Biz de bunları önlemek adına böyle bir adım attık ama yanlış anlaşıldı. Amacımız burada kümes hayvanlarını yok etmek değil hayvanların insanlara zarar vermediği daha rahat bir ortamda bakılmasını sağlamak."