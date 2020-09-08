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  3. 08 Eylül 2020 09:50

Yamaç paraşütü yapan kadın selfie çekeyim derken...

Fransa'da bir kadın yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki... O anlar kamerayla anbean kaydedildi.

Yamaç paraşütü yapan kadın selfie çekeyim derken...

Fransa'da bir kadın yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki... O anlar kamerayla anbean kaydedildi.

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Yamaç paraşütü yapan kadın selfie çekeyim derken...

ABD'li bir kadın Fransa'da bulunan Annecy gölü üzerinde yamaç paraşütü yaptığı sırada telefonunu yaklaşık 1524 metre yükseklikten düşürdü.

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Yamaç paraşütü yapan kadın selfie çekeyim derken...

Yamaç paraşütü eğitmeni tarafından çekilen görüntülerde kadının kendisini çekmek isterken telefonun elinden düşürdüğü o anlar kaydedildi.

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Yamaç paraşütü yapan kadın selfie çekeyim derken...

Yamaç paraşütü eğitimi alan kadının düşürdüğü cep telefonun değerinin 11 bin TL olduğu ifade edildi. Selfie çekmek isterken, kazara elinden kayan cep telefonunu düşüren kadın, üzgün olduğunu belirtti. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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