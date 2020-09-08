Yamaç paraşütü yapan kadın selfie çekeyim derken...
Fransa'da bir kadın yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki... O anlar kamerayla anbean kaydedildi.
Fransa'da bir kadın yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten selfie çekeyim derken başına öyle bir şey geldi ki... O anlar kamerayla anbean kaydedildi.
ABD'li bir kadın Fransa'da bulunan Annecy gölü üzerinde yamaç paraşütü yaptığı sırada telefonunu yaklaşık 1524 metre yükseklikten düşürdü.
Yamaç paraşütü eğitmeni tarafından çekilen görüntülerde kadının kendisini çekmek isterken telefonun elinden düşürdüğü o anlar kaydedildi.