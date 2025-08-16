  1. Anasayfa
  4. Yamaç paraşütü yaparken kabusu yaşadılar: Pilotun soğuk kanlılığıyla faciadan dönüldü!

Kayseri'de havadaki paraşütün kumanda ipi düğümlenince dağ yamacına zorunlu iniş yaptı.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre; Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi kalkıştan bir süre sonra düğümlendi. 

Yolcusuyla beraber havada sorunu tespit eden Gürpınar, sakinliğini koruyarak durumu yolcusuna anlattı. Düğümlenen ipi açmaya çalışmasına rağmen başarısız olan Gürpınar, kalkış yaptığı tepeye yeniden iniş yaptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.

