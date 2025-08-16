Yamaç paraşütü yaparken kabusu yaşadılar: Pilotun soğuk kanlılığıyla faciadan dönüldü
Kayseri'de havadaki paraşütün kumanda ipi düğümlenince dağ yamacına zorunlu iniş yaptı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre; Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi kalkıştan bir süre sonra düğümlendi.
1 / 4
Yolcusuyla beraber havada sorunu tespit eden Gürpınar, sakinliğini koruyarak durumu yolcusuna anlattı. Düğümlenen ipi açmaya çalışmasına rağmen başarısız olan Gürpınar, kalkış yaptığı tepeye yeniden iniş yaptı.
2 / 4
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.
3 / 4
4 / 4