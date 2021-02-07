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  3. 07 Şubat 2021 22:14

Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli kara yolu, bu sabaha karşı dağlardan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu trafiğe kapandı. Kapanan yol, karayolları ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı.

Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Hakkari’de 2 gün önce etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Yüksekova- Şemdinli yolunun 8'inci kilometresindeki Şapatan Geçidi'nde, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. 

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Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Yol, kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri ile İl Özel İdaresine bağlı iş makineleriyle kayaların kapattığı iki ilçe arasında ulaşımı sağlayan kara yolunu açmak için çalışma başlatıldı. 

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Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Düşen kayalar, yol güzergahında geçen telefon direklerine de hasar verdi. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bölgede incelemelerde bulunup, yol çalışması ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.

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Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Kapanan yol, karayolları ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı.

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