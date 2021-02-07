Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Yol, kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri ile İl Özel İdaresine bağlı iş makineleriyle kayaların kapattığı iki ilçe arasında ulaşımı sağlayan kara yolunu açmak için çalışma başlatıldı.