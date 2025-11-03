Yan yana 2 binanın kolonları çatladı; vatandaşlar evlerini terk etti
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yan yana 2 binanın kolanlarında çatlaklar meydana geldi. Vatandaşlar evlerini tahliye ederken, 2 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Kaynak: DHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken bu kez Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak üzerinde bulunan 4 katlı ve 3 katlı yan yana olan iki binanın kolonlarında çatlak meydana geldi.
1 / 9
Binalardaki 9 dairede oturan vatandaşlar kolonların çatlaması nedeniyle korkarak evlerini tahliye etti.
2 / 9
Vatandaşlar yetkilileri arayarak binaların incelenmesi için yardım istedi.
3 / 9
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evlerini tahliye eden vatandaşların misafir edilmesi için harekete geçti.
4 / 9