Yanardağ felaketi büyüyor! Lavlar 6 km yol kat etti
Atlas Okyanusu'nda yer alan ve İspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası olan La Palma'daki Cumbre Viejo Yanardağı 19 Eylül Pazar günü faaliyete geçmişti.
Atlas Okyanusu'nda yer alan ve İspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası olan La Palma'daki Cumbre Viejo Yanardağı 19 Eylül Pazar günü faaliyete geçmişti.
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Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ederken, lavların yerleşim bölgelerine ilerlemesi sonucu oluşan hasar da büyüyor.
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Avrupa Birliği'nin Copernicus Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamada, lavlar nedeniyle 166.2 hektarlık alanın yok olduğu, 350 evin de yıkıldığı ifade edildi.
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Bölgede 4 günde meydana gelen maddi hasarın 400 milyon euroya yaklaştığı belirtildi.
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