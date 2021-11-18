Yanardağ felaketinde 2 ay sonra ilk can kaybı
İspanya'nın La Palma Adası'ndaki yanardağda patlamalar ve lav akışı 2 aydır sürüyor. Felakette ilk can kaybının yaşandı. Külleri temizlemek için çıktığı çatıdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın La Palma adasındaki yanardağın faaliyete geçmesinin üzerinden iki ay geçti. Şiddetli patlamalar ve lav akışı azaldı ancak halen sürüyor.
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İLK CAN KAYBI
Volkan felaketinden ilk can kaybı haberi de geldi.
72 yaşındaki bir kişi evinin çatısındaki külleri temizlediği sırada metrelerce yükseklikten düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yanardağ şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı küle döndürdü. 111 bina da kısmi zarar gördü.
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Yanardağ günde 12 ila 15 bin ton arasında kükürt dioksit yayıyor. Bu durum bölgede hava kirliliğine neden oluyor. Kirlilikteki artış nedeniyle okullara da bir günlüğüne ara verildi.
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