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Yanardağda 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi... Kahreden son!

Endonezya'da Rinjani Yanardağı'ndan yaklaşık 600 metre aşağı düşen ve 4 gün boyunca orada mahsur kalan Brezilyalı turistin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA
Yanardağda 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi... Kahreden son! - Resim: 1

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, 21 Haziran'da Lombok Adası'ndaki yaklaşık 3 bin 730 metre yüksekliğindeki Rinjani Yanardağı'na bir rehber ve 5 turist ile birlikte tırmanış gerçekleştirirken, yaklaşık 600 metre aşağıya düşmesi sonrası mahsur kalan 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins'in cansız bedeninin bulunduğu açıkladı.

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Yanardağda 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi... Kahreden son! - Resim: 2

Syafii, yaklaşık 4 gün süren yoğun arama çalışmaları neticesinde Marins’in cansız bedeninin termal kameralı dron kullanılarak krater yakınlarında tespit edildiğini belirtti.

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Yanardağda 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi... Kahreden son! - Resim: 3

Syafii, Marins'in ölüm zamanının tam olarak belirlenemediğini söyledi. Arama kurtarma faaliyetlerinin hava koşulları ve arazi şartları nedeniyle aksadığını kaydeden Syafii, Marins’in naaşının yakın bir kamp alanına nakledildiğini duyurdu.

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