Yanardağda 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi... Kahreden son!

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, 21 Haziran'da Lombok Adası'ndaki yaklaşık 3 bin 730 metre yüksekliğindeki Rinjani Yanardağı'na bir rehber ve 5 turist ile birlikte tırmanış gerçekleştirirken, yaklaşık 600 metre aşağıya düşmesi sonrası mahsur kalan 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins'in cansız bedeninin bulunduğu açıkladı.