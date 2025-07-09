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Yangın çıkan cami kül oldu, Kur'an-ı Kerimler ise zarar görmedi

Trabzon'da bir camide çıkan yangın ciddi hasara yol açarken, caminin içinde bulunan Kur'an-ı Kerim'ler zarar görmedi.

Kaynak: İHA
Yangın çıkan cami kül oldu, Kur'an-ı Kerimler ise zarar görmedi - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Yangın çıkan cami kül oldu, Kur'an-ı Kerimler ise zarar görmedi - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye, Çaykara jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Yangın çıkan cami kül oldu, Kur'an-ı Kerimler ise zarar görmedi - Resim: 3

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engelleyerek yangını kontrol altına aldı. 

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Yangın çıkan cami kül oldu, Kur'an-ı Kerimler ise zarar görmedi - Resim: 4

Yangının caminin iç kısmında büyük hasara yol açtığı öğrenilirken, camideki Kur'an-ı Kerim'ler hiçbir zarar görmeden camiden çıkarıldı.

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