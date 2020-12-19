Yangın çıkan evde alevlere kapılmamak için bunu yaptı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen Göknur O., sinir krizi geçirdi. Sevgilisi Ersin P.'nin içeride mahsur kaldığını söyleyen Göknur O., "Ersini kurtarın, ersin içeride, yardım edin'' diye cinnet getirmesi kameralara yansıdı. Ayrıca mahalle sakinleri, evleri yanan Göknur O.'ya da mahallenin huzurunu kaçırdıkları iddiasıyla tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.