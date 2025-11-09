Yangın kurbanları gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Şengül Y. (55), Tuğba T. (18), Nisa T. (17), Cansu E. (16), Esma D. (65) ve Hanım G. (65) hayatını kaybetti. Yaralanan, 1’i ağır, 7 kişi ise sağlık personelin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi işlemleri için morga götürüldü.