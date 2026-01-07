Yangın merdiveni bile yokmuş! 21 yıllık ünlü otel mühürlendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, Türkiye genelinde konaklama tesislerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Bu süreçte Kartepe'de bulunan The Green Park Otel de incelemeye alındı. Yapılan kontrollerde yangın güvenliği, imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler tespit edildi.