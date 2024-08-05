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Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, hortumu isteyen mahalle sakinlerinden bir grubun saldırısına uğradı.

Kaynak: İHA
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı - Resim: 1

Yangın İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Samanlıkta çıkan yangın bir eve sıçradı ve kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı - Resim: 2

Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerine, itfaiye hortumunu isteyen mahalle halkından yaklaşık 15 kişi saldırdı. 

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Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı - Resim: 3

Saldırganlar nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlandılar. Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırganları engellemek için havaya ateş açtı. 

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Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı - Resim: 4

Ekipler yangına dört bir yandan müdahale ederken, yangın sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 3 kuruluk kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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