Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, hortumu isteyen mahalle sakinlerinden bir grubun saldırısına uğradı.
Kaynak: DHA
Yangın İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Samanlıkta çıkan yangın bir eve sıçradı ve kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerine, itfaiye hortumunu isteyen mahalle halkından yaklaşık 15 kişi saldırdı.
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Saldırganlar nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorlandılar. Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırganları engellemek için havaya ateş açtı.
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Ekipler yangına dört bir yandan müdahale ederken, yangın sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 3 kuruluk kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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