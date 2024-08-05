Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı

Ekipler yangına dört bir yandan müdahale ederken, yangın sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 3 kuruluk kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.