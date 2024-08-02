Yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

. Görevliyi kurtarmak için olay yerine ivedilikle dağlık, emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, Ankara Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi talep edildi.