  Yangında 2 çocuğunu kaybeden aileye bir büyük şok daha!

Yangında 2 çocuğunu kaybeden aileye bir büyük şok daha

Mardin'de evlerinde çıkan yangında biri 3 diğeri 5 yaşındaki 2 çocuğunu kaybeden ailenin yangın sonrası evlerinden kurtarıp bir iş yerinde depoladığı eşyaları çalındı.

Kaynak: DHA
Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 751 Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede 10 Ekim'de yangın çıktı.

Kapıyı açamayınca evin duvarını kıran ekipler, içeride mahsur kalarak yaralanan B.Ç., M.K. (5), B.Ç., M.Ç. (2), Baran Ç. (8), D.K. (35), D.K. (44), K.A. (45), Latife K. (23), İ.K. (6), N.K. (4), A.E. (29), L.Ç. ve E.K.'yi tahliye etti.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan B.Ç., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.Ç.'in ardından 12 Ekim'de M.K. de yaşamını yitirdi.

Durumları ağır olan yaralılardan B.Ç., L.Ç. ve E.K., önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan B.Ç. ise 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazeler, işlemlerinin ardından defnedildi.

