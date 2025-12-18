Yangında annesini kurtarmak için alevlerin arasına daldı, hayatını kaybetti
Konya'da bir müstakil evde çıkan yangında annesini için tekrar eve giren bir kişi hayatını kaybetti. Anne ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Konya'nın Akşehir ilçesined Sorkun Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evde meydana geldi.
İ.A.'ın oturduğu evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden İ.A., evden dışarı çıktı. Daha sonra annesi F.A.'ı kurtarmak için tekrar alevlerin arasına daldı.
İddiaya göre panik içerisinde odalara giren İ.A., girdiği odada alevler arasında mahsur kaldı. Bu sırada yangını fark edip gelen diğer kardeşi annesi F.A.'ı, evden çıkardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen F.A., ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler içeri girdiğinde İ.A.'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İ.A.'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)