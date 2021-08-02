Yangında kritik görev ''Ateş Kuşları''nın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını, hala devam ediyor. Hem havadan hem de karadan müdahalenin sürdüğü yangın için Türkiye'nin birçok noktasından ekipler, destek için geldi. Rusya, Ukrayna, Moldova, İran ve Gürcistan'dan gelen helikopterler, yangınla mücadelede kolaylık sağlıyor. Helikopterler, yangın söndürme faaliyetlerine sabahın erken saatlerinde başlayıp, hava kararana kadar devam ediyor. Hava kararınca ikmal ve bakım için de 'yuva' denilen Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne geliyor. Burada pilotlar dinlenirken, helikopterlerin ise bakım ve ikmalleri yapılıyor. Pilotlar, kendi aralarında Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ne 'yuva', helikopterlere ise 'ateş kuşu' diye hitap ediyor. 'Ateş kuşları' devasa görüntüleriyle pistte yer alıyor.