  4. Yangında odasında mahsur kalan down sendromlu minik korkunç bir şekilde can verdi!

İzmir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında, odasında mahsur kalan 11 yaşındaki down sendromlu Eymen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Yangın, akşam saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/28 Sokak’taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. 

Daireden yükselen dumanı gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yapılan incelemede down sendromlu Eymen A.Ç.’nin mahsur kaldığı yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. 

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

