Yangında şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktı
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki yangında şehit olan 10 kahramanın son görüntüsü ortaya çıktı. Şehit olan 3 AKUT gönüllüsünün fotoğrafı ise yürek burktu.
Kaynak: İHA
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan yangın, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerlemişti.
1 / 7
Yangına müdahale eden 10 görevli, dün akşam alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.
2 / 7
Ekibin bölgede yaptığı mücadele ise kamera kayıtlarına yansıdı.
3 / 7
Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı.
4 / 7