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Yangında şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki yangında şehit olan 10 kahramanın son görüntüsü ortaya çıktı. Şehit olan 3 AKUT gönüllüsünün fotoğrafı ise yürek burktu.

Kaynak: İHA
Yangında şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan yangın, Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerlemişti. 

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Yangında şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

Yangına müdahale eden 10 görevli, dün akşam alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. 

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Yangında şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

Ekibin bölgede yaptığı mücadele ise kamera kayıtlarına yansıdı. 

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Yangında şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı. 

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