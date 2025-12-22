  1. Anasayfa
Yangında tavan çöktü, itfaiye ekipleri ölümden döndü

Bursa'da bir binada çıkan yangında, çöken tavanı son anda fark eden itfaiye ekipleri, faciadan döndü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA
Yangın, gece saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı.

Alevleri fark eden vatandaşlar panik içinde durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevlere rağmen canlarını hiçe sayarak daireye girdi. 

Söndürme çalışmaları sırasında yangının etkisiyle tavanın bir bölümünün çökmesi tehlikeye neden oldu. Ancak ekiplerin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı.

