Yangını gören soluğu orada aldı! Kadınlar ön saflarda
Antalya,Mersin,Adana,Muğla ve İzmir'de meydana gelen yangınlar Türkiye'yi dört bir koldan alarm durumuna geçirdi. Devlet, tüm ekipleriyle birlikte yangına müdahale ederken, halkın da olağanüstü gayretleri takdir topladı. Büyük tehlikeyi göze alarak alev kapanlarının arasına dalanların büyük çabası, işte kameralara böyle yansıdı. .
Ormanlık alandaki yangının söndürülmesi çalışmalarına köylülerin destek verdiğini de anlatan Koç, "Köy halkı olarak hep beraber ortak kararla hareket ediyoruz.
Bugün ormanlık anandaki yangına helikopterlerle de ciddi düzeyde söndürme desteği geldi. İnşallah ormanlık alanımız da kurtarılır. Bugün herkes çok yoruldu ama günün özetini bu görsellerde görebilirsiniz. Herkesin gönlünde yer eden Ahmetler'in kadınları köylerini terk etmedi ve yine ön safta cephedeydiler. Kadınlarımızla ve köylülerimizle bir kere daha gurur duydum. Ahmetler bugünkü kadar hiç kalabalık olmadı. Hiç tanımadığımız insanlardan, bölgelerden, belediyelerden destek yağdı. Herkese teşekkürler" diye konuştu.
Yangın tehdidi altındaki Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde oturanlar, tırmıklarla gün boyu tampon bölge oluşturmak için mücadele etti. Kırsal alandaki bir mahalle olan Ahmetler'deki köylülere, Manavgat ve Antalya'da yaşayanlar da gelerek destek verdi. Mahalleye 2,5 kilometre kadar yaklaşan ormanlık alandaki yangının önünü kesmek isteyen mahalleli, sabah saatlerinden itibaren ormanla köy arasında tampon bölge oluşturmak için 40-50 metre genişliğindeki çalılık alanı tırmıklarıyla temizlemeye çalışıyor.