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Yangınla mücadele sırasında korku dolu anlar: Bir anda alev kapanının içinde kaldılar

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür aralıksız yanan ormanlar ve yerleşim birimleri çevresindeki mücadele devam ederken alevlerle savaşan kahramanlar rüzgarın yön değiştirmesiyle bir anda alev kapanında kaldı.

Kaynak: İHA
Yangınla mücadele sırasında korku dolu anlar: Bir anda alev kapanının içinde kaldılar - Resim: 1

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan yangın 4 gündür aralıksız devam ederken, itfaiye ekiplerinden vatandaşlara, STK'lardan kamu kurum ve kuruluşlarına kadar bir çok kişi alevlerle mücadeleye katıldı. 

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Yangınla mücadele sırasında korku dolu anlar: Bir anda alev kapanının içinde kaldılar - Resim: 2

Sabahları havadan ve karadan yapılan mücadele gözler önüne serildi. 

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Yangınla mücadele sırasında korku dolu anlar: Bir anda alev kapanının içinde kaldılar - Resim: 3

Gece sadece karadan yapılan mücadelelerde ise, korku dolu anlara da sahne oldu. Çakmak köyü civarında ekipler tehlike atlattılar.

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Yangınla mücadele sırasında korku dolu anlar: Bir anda alev kapanının içinde kaldılar - Resim: 4

Geceyi aydınlatan alevler, biranda yön değiştirmesi mücadeleye katılanlara da korku dolu anlar yaşatıyor.

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