Yangınla mücadele sırasında korku dolu anlar: Bir anda alev kapanının içinde kaldılar
Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür aralıksız yanan ormanlar ve yerleşim birimleri çevresindeki mücadele devam ederken alevlerle savaşan kahramanlar rüzgarın yön değiştirmesiyle bir anda alev kapanında kaldı.
Kaynak: İHA
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan yangın 4 gündür aralıksız devam ederken, itfaiye ekiplerinden vatandaşlara, STK'lardan kamu kurum ve kuruluşlarına kadar bir çok kişi alevlerle mücadeleye katıldı.
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Sabahları havadan ve karadan yapılan mücadele gözler önüne serildi.
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Gece sadece karadan yapılan mücadelelerde ise, korku dolu anlara da sahne oldu. Çakmak köyü civarında ekipler tehlike atlattılar.
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Geceyi aydınlatan alevler, biranda yön değiştirmesi mücadeleye katılanlara da korku dolu anlar yaşatıyor.
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