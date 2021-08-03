Yangınla mücadelede 7. gün: Bir ilde daha yangın çıktı
Türkiye'de 7 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya, Muğla ve Isparta'da yangınlar devam ederken, Uşak'ta da yangın çıktı.
Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.
146 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Alevlerle mücadelenin 7. gününde, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki son durumu açıkladı. 8 Temmuz- 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında 38 ilde 154 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 146'sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'da 8 noktada yangınlar devam ediyor.
Devam eden yangınlar şöyle:
-Antalya
-Muğla
-Isparta
-Uşak
UŞAK'TA YANGIN
Yangınlarla ilgili bir kötü haber de Uşak'tan geldi, Sorkun köyü yakınlarında Çokkozlar mevkii alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın yerdeki araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi.
ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederken, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
MANAVGAT
Yangının ilk başladığı yer olan ilçede, mücadele halen devam ediyor. İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.
GÜNDOĞMUŞ
Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.