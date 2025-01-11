Yangınlarda işler kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Yağma ya da hırsızlığı önlemek için memurların tahliye edilen bölgelerde devriye gezdiğini belirten Luna, yangınlarda 153 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu, tahliye uyarılarının yaklaşık 166 bin 800 kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 57 bin 830 yapının risk altında olduğunu kaydetti.