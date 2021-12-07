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  4. Yanlış aşı skandalı! Koronavirüs aşısı yapılan bebeklerde iki yan etki görüldü

Yanlış aşı skandalı! Koronavirüs aşısı yapılan bebeklerde iki yan etki görüldü

Brezilya'da 2 ve 4 aylık olan iki bebeğe yanlışlıkla Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yapıldı. Gözetim altına alınan bebeklerde ateş ve kusma semptomları görüldüğü belirtildi.

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Sorocaba şehrindeki bir sağlık merkezinde biri 2 aylık kız, diğeri ise 4 aylık erkek olan bebeklere, içerisinde Hepatit B aşısının da bulunduğu ve ülkede beşli karma aşı olarak uygulanan "Pentavalente" aşısı yerine yanlışlıkla Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı yapıldı.

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Aşı sonrası ateş ve kusma gibi semptomlar görülen bebekler hastanede gözetim altında alındı.

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Hastane yetkilileri, bebeklerin iki gün boyunca gözetim altında tutulacağını, ardından da iki hafta boyunca evde kontrol edileceklerini bildirirken, her iki anne de bebeklerinin durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

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Sorocaba şehri yerel yönetimi ise, yaşanan olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, her iki bebeğe de aşıyı uygulayan hemşirenin olay aydınlanana kadar önlem amacıyla aşılama odasından uzaklaştırıldığını açıkladı.

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