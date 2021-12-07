Yanlış aşı skandalı! Koronavirüs aşısı yapılan bebeklerde iki yan etki görüldü

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Sorocaba şehrindeki bir sağlık merkezinde biri 2 aylık kız, diğeri ise 4 aylık erkek olan bebeklere, içerisinde Hepatit B aşısının da bulunduğu ve ülkede beşli karma aşı olarak uygulanan "Pentavalente" aşısı yerine yanlışlıkla Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı yapıldı.