Yanlış teşhis kurbanı genç kadın yıllarca tedavi gördüğü hastaneye doktor olarak geri döndü

İşitme engeli bulunan çocuklara ve gençlere de mesajlar veren Dr. Selen İşlek, “Doktorluk hayalim bana kavuşulamayacak çok uzakta bir kapı gibi geliyordu. Ama gereken çabayı, emeği gösterdikten sonra hayalime kavuşabileceğimi öğrendim ve çok mutluyum. Benim göbek bağım da buraya gömülmüş. Hem işitme tedavimi hem konuşma eğitimimi aldığım yer hem de göbek bağımın gömüldüğü yere doktor olarak geri dönmek benim için çok gurur verici bir olay. İşitme kaybında erken tanı çok önemli. Çünkü işitme sorunu giderildikten sonra konuşmayı öğrenmek çok zor ve uzun bir yol oluyor. Ben sürekli konuşma terapileri aldım. Yüksek sesle ayna karşısında hep kitap okudum. Bu konuşmamı ilerletmek için önerildi. Kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Bu arada çok iyi bir dudak okuyucusuyum. Yani hiç bıkmadan yüksek motivasyonla bu yola devam etmek lazım” dedi.