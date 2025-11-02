Yanlış teşhis kurbanı genç kadın yıllarca tedavi gördüğü hastaneye doktor olarak geri döndü
Adana'da henüz 1 yaşındayken yanlış teşhis sonucu verilen bir ilaç nedeniyle işitme engelli kalan genç kadın, bu acı olaydan tam 25 yıl sonra uzun yıllar tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü’nde doktor olarak göreve başladı.
Adana'da öğretmen bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelen Selen İşlek, 1 yaşındayken rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yanlış teşhis konulup idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için yazılan ilacı kullandıktan sonra işitme kaybı yaşadı. İşitme engelli kalan İşlek, ÇÜ Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi’nde tedavi görmeye başladı.
Burada işitme cihazı takılan Selen’e uzun yıllar da konuşma terapisi verildi. Her iki kulağında 85-90 desibel kayıp olması nedeniyle hayatı boyunca cihaz takan ama bu zorlu süreçte her alanda mücadelesini sürdüren Selen İşlek, tedavi gördüğü merkezin bağlı olduğu üniversite hastanesinde doktor olmasına uzanan hayat hikayesini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.
Piyano çalma, resim yapma, müzik dinleme ve kitap okuma aktiviteleriyle sürekli kendini geliştirdiğini ve derslerinde de başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen İşlek, “Yanlış ilaç sonucu işitme kaybı yaşayınca annem beni bu merkeze getirmiş. 2 yaşında burada işitme cihazım takıldı ve yıllarca burada eğitim gördüm. Bu süreçte çocukluk hayalim hep doktor olmaktı. Bunun için elimden ne geliyorsa yaptım. Derslerime çok çalıştım. Bir yandan piyano çaldım bir yandan resim çizdim. Bol bol yüksek sesle kitap okudum. Üniversite sınavında da derece yapıp tek tercih olarak yazdığım Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleştim. 6 yılda hiç uzatmadan burayı bitirdim. Şimdi de yuvama geri döndüm. Balcalı Hastanesi’nde doktor olarak görev yapıyorum” diye konuştu.
İşitme engeli bulunan çocuklara ve gençlere de mesajlar veren Dr. Selen İşlek, “Doktorluk hayalim bana kavuşulamayacak çok uzakta bir kapı gibi geliyordu. Ama gereken çabayı, emeği gösterdikten sonra hayalime kavuşabileceğimi öğrendim ve çok mutluyum. Benim göbek bağım da buraya gömülmüş. Hem işitme tedavimi hem konuşma eğitimimi aldığım yer hem de göbek bağımın gömüldüğü yere doktor olarak geri dönmek benim için çok gurur verici bir olay. İşitme kaybında erken tanı çok önemli. Çünkü işitme sorunu giderildikten sonra konuşmayı öğrenmek çok zor ve uzun bir yol oluyor. Ben sürekli konuşma terapileri aldım. Yüksek sesle ayna karşısında hep kitap okudum. Bu konuşmamı ilerletmek için önerildi. Kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Bu arada çok iyi bir dudak okuyucusuyum. Yani hiç bıkmadan yüksek motivasyonla bu yola devam etmek lazım” dedi.