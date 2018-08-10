Yanlış teşhis yüzünden bacağından oldu
14 yaşındaki Mitchell Etherton, geçen sene 4 Ağustos'ta kızarmış tavuk yedikten sonra gece boyunca şiddetli bir şekilde hastalanmıştı.
Başlangıçta semptomların gıda zehirlenmesi olduğunu sanan Mitchell'in babası, ertesi gün oğlunun bacaklarının renginin değiştiğini ve kızarıklıklarla kaplı olduğunu gördüğünde şoke oldu.
Durumu ağırlaşan Mitchell, doktorlar tarafından menenjit teşhisi konularak hastaneye yatırıldı ve komaya alındı. Vücuduna yayılan kan zehirlenmesi sonucu, Mitchell'in sol bacağının bir kısmı ve sol başparmağı alınmak zorunda kalındı.