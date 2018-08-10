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  3. 10 Ağustos 2018 10:26

Yanlış teşhis yüzünden bacağından oldu

14 yaşındaki Mitchell Etherton, geçen sene 4 Ağustos'ta kızarmış tavuk yedikten sonra gece boyunca şiddetli bir şekilde hastalanmıştı.

Yanlış teşhis yüzünden bacağından oldu

Başlangıçta semptomların gıda zehirlenmesi olduğunu sanan Mitchell'in babası, ertesi gün oğlunun bacaklarının renginin değiştiğini ve kızarıklıklarla kaplı olduğunu gördüğünde şoke oldu.

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Yanlış teşhis yüzünden bacağından oldu

Durumu ağırlaşan Mitchell, doktorlar tarafından menenjit teşhisi konularak hastaneye yatırıldı ve komaya alındı. Vücuduna yayılan kan zehirlenmesi sonucu, Mitchell'in sol bacağının bir kısmı ve sol başparmağı alınmak zorunda kalındı.

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Yanlış teşhis yüzünden bacağından oldu

Yaşadığı korkunç trajedinin ardından Mitchell şimdi sağ bacağını kurtarmak için savaşıyor.

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Yanlış teşhis yüzünden bacağından oldu

Annesi Sharon Sigston ise menenjit belirtileri hakkında farkındalık yaratmak için oğlunun hikayesini insanlarla paylaşıyor.

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