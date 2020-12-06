Yanlışlıkla kendisine 'Ömer' denilen kuryeden şaşırtan tepki!

Bir süre sonra Mustafa Bayındır'ın çalan telefonunu açan bir kişi, konuştuğu kişiye, 'Sizin bu Ömer galiba arkadaş. Küçük Sanayi'de ufak bir kaza yapmış' dedi. Buna da sinirlenen motosiklet sürücüsü, "Mustafa, ağabey benim adım, Ömer değil" diye cevapladı.