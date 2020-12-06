Yanlışlıkla kendisine 'Ömer' denilen kuryeden şaşırtan tepki!
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu Küçük Sanayi mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan Mustafa Bayındır'ın kontrolünü kaybettiği 16 GH 985 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
Bayındır'ın yanındaki bir polis memurunun, yaralı genci sakinleştirmek için "Ambulans çağırdım Ömer, 2 dakikaya burada" dedi. Kendisine 'Ömer' diye hitap edilmesine kızan Baydındır, 'Benim adım Mustafa. Bana Ömer demeyin. Ömer değil' diyerek, ağlamaya başladı.
Bir süre sonra Mustafa Bayındır'ın çalan telefonunu açan bir kişi, konuştuğu kişiye, 'Sizin bu Ömer galiba arkadaş. Küçük Sanayi'de ufak bir kaza yapmış' dedi. Buna da sinirlenen motosiklet sürücüsü, "Mustafa, ağabey benim adım, Ömer değil" diye cevapladı.
ÜÇÜNCÜ KEZ 'ÖMER' DENİLİNCE AĞLADI Aradan 5 dakika geçmesinin ardından, olay yerindeki bir vatandaşın bir kez daha yaralıya, 'Ömer, ambulans geliyor' demesi üzerine, 'Ömer değil benim adım. Ömer değil' diyen Mustafa Bayındır, tekrar ağlamaya başladı.