Yap-Sat projesinde tapu devri krizi: Vatandaş da müteahhit de mağdur

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 2017 yılında yap-sat usulüyle başlanan 11 blok, 83 daire ve 16 dükkandan oluşan site inşaatında, iddiaya göre, arsa sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık, hak sahipleri ve inşaatın müteahhidini mağdur etti. Sözleşmeye göre, inşaat belirli aşamalara geldiğinde daire satışlarının devredilmesi gerekiyordu. Ancak bu şartlar, arsa sahipleri anne S.Y. (78) ve oğulları H.Y. (59) ve Ş.Y. (57) tarafından yerine getirilmedi. Müteahhit ve arsa sahipleri arasında yapılan sözleşmeye göre, inşaatın yüzde 25'i tamamlandığında 21 hak sahibine tapuları teslim edildi. İnşaatın yüzde 50'si tamamlandığında, arsa sahibinin 14 daire satışını daha müteahhide vermesi gerekiyordu, ancak satışları vermedi. İnşaat yüzde 80 oranında tamamlanınca 4 hak sahibi hariç tüm tapuların verilmesi, yüzde 100 tamamlandığında da garantör olarak kalan 4 kişinin tapularının teslim edilmesi gerekirken, yer sahiplerinin kapısını çalan müteahhidin, yine eli boş dönmesiyle konu yargıya taşındı. Hak sahipleri genelde arsa sahiplerinin müteahhitler tarafından mağdur edildiğini, ancak bu olayda müteahhidin de kendileriyle mağdur olduğunu belirtip, tapularını bir an önce almak istediklerini ifade etti. İnşaat yapı müteahhidi Ahmet Bayram, "Biz buraya yap-sat inşaat usulü sözleşme yaparak girdik. 2017'de inşaata başladık. Sözleşmeye göre, ilk 21 daire satışı verildi. Bu sözleşmede 'parçalı satış' olarak geçiyor. Buna göre inşaat yüzde 50'ye gelince, 14 daire satışı daha verilmesi gerekiyordu. İnşaat yüzde 80 oranında tamamlanınca ise 4 satış kalmak şartıyla tamamını vereceklerdi. Bunlar bize yüzde 50 ve yüzde 80'de satışı vermediler. Bu arada inşaat yüzde 50 tamamlanınca, bilirkişi götürerek rapor çıkarttık. Yüzde 80 tamamlanınca da satışımızı alamayınca tekrar rapor çıkarttık. Şu anda bina bitmiş vaziyettedir. Bu iki satışımızı ve sonuncusunu da vermediler. Biz inşaatı bitireli 2 yıl oldu ve halen satışlarımızı bitiremediğimiz için, arkadaşlarımız ve biz de mağduruz. Bina tüm denetimlerden başarılı şekilde geçmiştir. Yer sahibinin şikayetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bizi denetlemeye gelmişlerdir. Binada hiçbir eksik yoktur. Ancak vatandaşlar halen evlerinde oturamıyorlar. Yerleşenler bile mağdur durumdalar. Burada 100 kişi oturması lazım ama rahat yok. Bazen kavgalar da çıkıyor" ifadelerini kullandı.