Yapay zeka, deprem sonrası İstanbul'daki yıkımı bu fotoğraflarla tahmin etti
11 ilimizi yerle bir edip, 50 binden fazla canı yitirdiğimiz Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından beklenen büyük Marmara depremi için gözlerin çevrildiği İstanbul'daki olası deprem yıkımı yapay zeka tarafından fotoğraflarla ortaya çıktı... İşte o kahreden yapay zekanın ürettiği İstanbul fotoğrafları...
ABD'li yazılım şirketi Microsoft, bir süre önce Bing arama motoruna, OpenAI'ın ChatGPT sohbet robotuna güç veren yapay zeka dil modeli GPT-4'ü ekledi.
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Yine OpenAI'ın metinden görüntü oluşturan DALL-E yapay zekası da Bing'e eklenerek daha güçlü hale getirildi.
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Bing'e eklenen DALL-E'nin hangi versiyonu olduğu belli değil. OpenAI'ın son olarak geçtiğimiz yılın başlarında DALL-E 2 modelini duyurmuştu.
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Donanım Haber'den Metin Akpınar, yapay zeka teknolojisini kullanarak olası Marmara depreminin İstanbul'a vereceği hasarı çizmesini istedi.
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