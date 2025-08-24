  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı

Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı

Gelişmiş yapay zeka ve turbo motor gücüyle donatılan yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, 40 bin 23 feet'e çıktığı uçuşla kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.

Kaynak: DHA
Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı - Resim: 1

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerinde bir başarıya daha imza attı.

1 / 4
Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı - Resim: 2

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi’nde 40 bin 23 feet’e ulaşan Bayraktar TB2T-AI, kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı. (DHA)

2 / 4
Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı - Resim: 3
3 / 4
Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı - Resim: 4
4 / 4