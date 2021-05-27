Yapımı 4 yıl sürdü... Taksim Camii açılıyor
İstanbul Taksim'de yıllardır beklenen gün geldi. 17 Şubat 2017'de temeli atılan Taksim Camisi inşaatında 4 yılı aşkın süredir devam eden çalışmalar tamamlandı.
İstanbul Taksim'de yıllardır beklenen gün geldi. 17 Şubat 2017'de temeli atılan Taksim Camisi inşaatında 4 yılı aşkın süredir devam eden çalışmalar tamamlandı.
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Camide ilk namaz yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak. Cuma namazıyla birlikte kapılarını açacak camide aynı anda 2 bin 575 kişi namaz kılabilecek.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan camide açılış öncesi temizlik ve montaj çalışmaları tamamlandı.
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Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunuyor.
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