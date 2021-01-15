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  3. 15 Ocak 2021 12:22

Yapımını internetten öğrendiler; şimdi paraya para demiyorlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 4 yıl önce yaşadıkları sıkıntıya çare ararken cennet elması kurutmaya başlayan üreticiler, şimdi siparişlere yetişemiyor. Mahalledeki hemen hemen her evde kurutulan cennet elmaları 35-40 lira arasında alıcı bulurken, yaşı da 3 liradan satılıyor.

Yapımını internetten öğrendiler; şimdi paraya para demiyorlar

Kavaklıdere ve Kurudere başta olmak üzere yayla mahallelerinde mandalina yetiştiren çiftçiler, alternatif ürün olarak cennet elmasına yöneldi.

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Yapımını internetten öğrendiler; şimdi paraya para demiyorlar

Yaklaşık 600 dönüm araziden 6 bin ton ürün alan çiftçiler, internetten öğrendikleri meyve kurutma yöntemini uyguluyor.

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Yapımını internetten öğrendiler; şimdi paraya para demiyorlar

Kaymakam Uçgun, kurutma seralarını inceledi Kavaklıdere Mahallesini ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kurutma seralarını inceledi.

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Yapımını internetten öğrendiler; şimdi paraya para demiyorlar

Üreticilerden bilgi alan Kaymakam Uçgun, Kavaklıdere ve çevresinin özel bir mikroklimaya sahip olduğunu vurguladı.

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