Yapımını internetten öğrendiler; şimdi paraya para demiyorlar
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 4 yıl önce yaşadıkları sıkıntıya çare ararken cennet elması kurutmaya başlayan üreticiler, şimdi siparişlere yetişemiyor. Mahalledeki hemen hemen her evde kurutulan cennet elmaları 35-40 lira arasında alıcı bulurken, yaşı da 3 liradan satılıyor.
Kavaklıdere ve Kurudere başta olmak üzere yayla mahallelerinde mandalina yetiştiren çiftçiler, alternatif ürün olarak cennet elmasına yöneldi.
Yaklaşık 600 dönüm araziden 6 bin ton ürün alan çiftçiler, internetten öğrendikleri meyve kurutma yöntemini uyguluyor.
Kaymakam Uçgun, kurutma seralarını inceledi Kavaklıdere Mahallesini ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kurutma seralarını inceledi.