Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü

Temizlemiyorlar. Geldikleri gibi değil, bıraktıkları ile ortaya çıkıyorlar. Türk milleti olarak temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi her taraf atıklarla dolu. Göl yükselince buradaki çöpler suyun içerisinde kalıyor, atılan pislikler göldeki canlıların yaşamını da tehdit ediyor" dedi.