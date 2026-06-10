Yaptığı çılgınlık pahalıya patladı! Evini satıp altın alan vatandaşın zararı dudak uçuklattı

"Sosyal Medyada Dalga Geçenleri Göreceğim" Demişti

Geçtiğimiz Mart ayında, tüm birikimi olan evini satarak kiraya çıkan ve eline geçen parayla tam 1 kilo altın alan vatandaş, aldığı bu radikal kararı şu sözlerle savunmuştu: "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum."

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve aradan geçen 3 aylık sürede yatırımcının zararı adeta bir çığ gibi büyüdü.