Yaptığı çılgınlık pahalıya patladı! Evini satıp altın alan vatandaşın zararı dudak uçuklattı
Altın fiyatlarının düşmesi, "1-2 yıla 4 ev alacağım" diyerek evini satıp 1 kilo altın alan vatandaşa pahalıya patladı. Gram altındaki düşüş, kira giderleri ve kaçırılan konut fırsatlarıyla birlikte 3 aylık toplam zarar 955 bin TL'yi buldu.
Küresel piyasalarda patlak veren ABD-İran savaşının ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi, riskli yatırım kararı alan vatandaşları zor durumda bırakmaya başladı. Savaşın barışa evrilmemesi ve jeopolitik çatışma ortamının sürmesi, petrol ve doların ateşini yükseltirken, altın fiyatlarında beklenmedik bir gerilemeye neden oldu. Yeni saldırı dalgalarının kapıda olduğu bu belirsiz dönemde, en ağır bedellerden birini "Evimi satıp altın alırsam 1-2 yıla 4 ev alırım" diyen bir vatandaş ödedi.
"Sosyal Medyada Dalga Geçenleri Göreceğim" Demişti
Geçtiğimiz Mart ayında, tüm birikimi olan evini satarak kiraya çıkan ve eline geçen parayla tam 1 kilo altın alan vatandaş, aldığı bu radikal kararı şu sözlerle savunmuştu: "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum."
Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve aradan geçen 3 aylık sürede yatırımcının zararı adeta bir çığ gibi büyüdü.
Yatırımcının karşı karşıya kaldığı zararı kalem kalem incelediğimizde ortaya çıkan tablo, plansız yatırımın risklerini gözler önüne seriyor:
Altındaki Değer Kaybı (260.000 TL): 27 Mart 2026 tarihinde gram altın 6 bin 423 lira seviyesindeyken 1 kilo altın alan vatandaş, bugün gram altının 6 bin 150 liraya düşmesiyle (yaklaşık yüzde 4 oranında kayıp) anaparasından 260 bin lira zarar etti.
Kira ve Taşınma Masrafları (325.000 TL): 4 kişilik ailenin ortalama ev kirası 45 bin lira seviyesinde. 3 aylık kira bedeli (135 bin TL), emlakçı komisyonu (45 bin TL), depozito (45 bin TL) ve taşınma ile diğer basit giderler (100 bin TL) eklendiğinde sırf evden çıkmanın maliyeti 325 bin lirayı buldu.